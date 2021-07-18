В топе и лосинах: Пегова похвасталась спортивной фигурой, сделав селфи из тренажерного зала

43-летняя Ирина Пегова в последнее время демонстрирует отличную спортивную форму. То, что актриса похудела, стало особенно заметно после ее участия в «Ледниковом периоде». Однако звезда решила не сбавлять обороты и поддерживает достигнутые объемы в тренажерном зале, не щадя своих сил.

Как происходят эти спортивные занятия знаменитость продемонстрировала в личном блоге, облачившись в лосины и топ. Примечательно, что фото Ирина сделала в Крыму, где пребывает на отдыхе. Она призналась, что отпуск – не повод расслабляться. И даже напротив, находясь вдали от дома, ей особенно хочется вести активный образ жизни.

Поклонники Пеговой заметили, что ее фигура приобрела спортивный привлекательный рельеф и похвалили за целеустремленность.

«Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии получаетесь все лучше», «Ну сколько же у вас упорства! На отдыхе еще и в зал ходить… Молодец!», «Сила воли – огонь, потому что на отдыхе собрать себя в кучу и заниматься спортом непросто!», «Вы умничка! Выглядите прекрасно! Загар вам к лицу! Как всегда, красотка», — написали комментаторы в личном блоге звезды.

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