«Утренний променад!»: Пегова в лавандовых лосинах показала спортивную фигуру у моря в Сочи

Актриса уже давно активно занимается в тренажерном зале и не забывает про поддержание формы даже в отпуске.

Ирина Пегова – по природе дама пышная и приятная во многих отношениях. Однако после участия в «Ледниковом периоде» актриса из-за напряженного графика репетиций заметно похудела. Результат понравился и ей самой, и ее поклонникам. Хотя многие отмечали, что будут любить ее в любом виде за харизму и доброжелательность.

Тем не менее, Ирина стала активно заниматься в тренажерном зале, не забывая про него даже во время отпуска. Недавно она, к примеру, провела несколько дней в Крыму, где занятия физкультурой были обязательными в ее списке дел. В итоге Пегова хорошо подтянула мышцы и приобрела рельефный пресс. А ее Instagram стал чаще наполняться фотографиями в спортивных нарядах.

На последних снимках в своем микроблоге она как раз предстает в таком динамичном облачении. Знаменитость запечатлелась во время пробежки в лавандовых лосинах и топе в начале дня у моря в Сочи.

«Утренний променад! Путь к здоровью! Самое то на голодный желудок с водичкой часик поактивничать», — подписала она кадры.

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