«Снял 85 процентов репертуара»: актриса Театра имени Ермоловой высказалась о Меньшикове

Актриса Василиса Пьявко во время пресс-конференции рассказала о деятельности худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Об этом сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Труппа уже может задавать вопросы, соответствует ли Меньшиков занимаемой должности. Когда он стал худруком, то было снято 85 процентов репертуара. Уничтожены декорации и коллекция уникальных костюмов. Брешь закрыли спектаклями «Театрального товарищества 814». Образовалась новая труппа. Худсовет не был создан. Людей начали вынуждать выходить из профсоюзов. За малейший проступок артистам Андреевской труппы объявляли выговор. Сам Меньшиков часто был на больничном. Многим артистам, попавшим под сокращение, снизили категории». Василиса Пьявко

По словам Пьявко, после смерти Владимира Андреева из театра сразу стали увольнять людей. «Многим штатным режиссерам было объявлено об увольнении. Некоторые успешные спектакли были сняты практически за два месяца до окончания сезона. Многие артисты, попавшие под сокращение, были вызваны на тренинг. Некоторые после этого получили травмы. Вызывалась скорая. Сейчас некоторых актеров-андреевцев высокой квалификации вызывают играть в массовку. Обе сцены театра стали площадкой для коммерческих проектов, где звездам платятся большие деньги», — заметила она.

Напомним, что Олег Меньшиков распрощался за последнее время более, чем с двадцатью актерами. Причиной стали, как он посчитал, низкие доходы театра. Сами уволенные актеры с таким решение худрука категорически не согласны.

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