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«Узнали об увольнении через третьих лиц»: дочь Папанова рассказала, как Меньшиков убирал актеров

Как отметила Елена, к артистам в Театре имени Ермоловой относятся как к какому-то стаду.

«Узнали об увольнении через третьих лиц»: дочь Папанова рассказала, как Меньшиков убирал актеров
Олег Меньшиков. Фото: Globallookpress.com

Дочь актера Анатолия Папанова Елена в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков избавлялся от неугодных ему артистов.

Елена Папанова
Елена Папанова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Мы узнали об увольнении через третьих лиц. Вот такое отношение к актерам. Как к стаду какому-то».

Елена Папанова

Как отметила Елена Папанова, ее сначала вывели из репертуара.

«Я несколько лет ничего не играла в театре. Обращалась к Олегу Евгеньевичу за пояснениями, но безрезультатно», — отметила Елена Папанова.

Напомним, что Олег Меньшиков устроил «чистку рядов» в Театре имени Ермоловой. Своей работы лишились более двадцати ведущих артистов. Сам Меньшиков свое решение объяснял тем, что из-за пандемии доходы театра резко упали и ему было просто нечем платить людям зарплаты. Актеры с такой позицией не согласны.

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Анатолий ПапановЕлена ПапановаОлег МеньшиковОлег Меньшиков последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"