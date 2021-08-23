«Узнали об увольнении через третьих лиц»: дочь Папанова рассказала, как Меньшиков убирал актеров

Как отметила Елена, к артистам в Театре имени Ермоловой относятся как к какому-то стаду.

Дочь актера Анатолия Папанова Елена в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков избавлялся от неугодных ему артистов.

«Мы узнали об увольнении через третьих лиц. Вот такое отношение к актерам. Как к стаду какому-то». Елена Папанова

Как отметила Елена Папанова, ее сначала вывели из репертуара.

«Я несколько лет ничего не играла в театре. Обращалась к Олегу Евгеньевичу за пояснениями, но безрезультатно», — отметила Елена Папанова.

Напомним, что Олег Меньшиков устроил «чистку рядов» в Театре имени Ермоловой. Своей работы лишились более двадцати ведущих артистов. Сам Меньшиков свое решение объяснял тем, что из-за пандемии доходы театра резко упали и ему было просто нечем платить людям зарплаты. Актеры с такой позицией не согласны.

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