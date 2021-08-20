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В поисках справедливости: уволенные Меньшиковым актеры Театра имени Ермоловой обратились к Путину

Артисты ищут управу на художественного руководителя.

В поисках справедливости: уволенные Меньшиковым актеры Театра имени Ермоловой обратились к Путину
Олег Меньшиков. Фото: Global Look Press

Ряд пострадавших актеров от рук Олега Меньшикова решили написать обращение Владимиру Путину. В письме артисты сообщили не только о пагубной кадровой политике, но и о денежных махинациях художественного руководителя.

Артисты начали с того, что упомянули о первых неподобающих действиях Меньшикова после его прихода в театр. Имелось в виду  исключение из репертуара почти 90% спектаклей Олегом Евгеньевичем. Сообщается, что Меньшиков заменил их спектаклями «Товарищества 814».

Известно, что художественный руководитель является одним учредителей этой организации и часто играет в спектаклях главные роли.

Также в обращении артистов говорится о спектаклях-однодневках. На постановки выделяли приличный бюджет, но спектакль мог выйти только однажды.

«Так произошло со спектаклем «Честная женщина» с Нееловой М.М. в главной роли.  Согласно данным с сайта госзакупок, он обошелся в  8 165 000 рублей. Но спектакль не состоялся!», — отметили актеры.

Оскорбленные бывшие сотрудники театра Ермоловой готовы идти до конца в борьбе со своим обидчиком.

«Увольняют именно профессионалов, чтобы они не мешали Меньшикову делать то, что ему хочется!», — подчеркнули авторы письма, копия которого есть у МК.ru.

Напомним, не так давно стал известен гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре имени Ермоловой.

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Тэги

актёрская профессияВладимир Путинобращение к президентуОлег Меньшиковскандал в театретеатр Ермоловой