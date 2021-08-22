Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой

Стали известны подробности крупного скандала, связанного с сокращением нескольких штатных артистов.

Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой
Олег Меньшиков. Фото: Global Look Press

История с массовым сокращением актеров Театра имени Ермоловой обрастает все новыми подробностями. Как стало известно, Олег Меньшиков, которому приписывалась инициатива с увольнением, к этому не причастен.

Выяснилось, что артист сложил с себя полномочия директора Театра имени Ермоловой перед тем, как актерам разослали уведомления об увольнении. По какой причине Олег Меньшиков это сделал, неизвестно. Возможно, по состоянию здоровья. Бразды правления театром он передал Сергею Кузоятову, который и решил навести порядок.

«Олег Меньшиков пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — сказал Сергей Кузоятов в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Напомним, уволенные из Театра имени Ермоловой актеры написали обращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о странной, с их точки зрения, кадровой политике Олега Меньшикова.

Смотрите также

Тэги

google новостиновый скандалОлег МеньшиковОлег Меньшиков последние новостиТеатр имени Ермоловойувольнение актера