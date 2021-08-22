Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой

История с массовым сокращением актеров Театра имени Ермоловой обрастает все новыми подробностями. Как стало известно, Олег Меньшиков, которому приписывалась инициатива с увольнением, к этому не причастен.

Выяснилось, что артист сложил с себя полномочия директора Театра имени Ермоловой перед тем, как актерам разослали уведомления об увольнении. По какой причине Олег Меньшиков это сделал, неизвестно. Возможно, по состоянию здоровья. Бразды правления театром он передал Сергею Кузоятову, который и решил навести порядок.

«Олег Меньшиков пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — сказал Сергей Кузоятов в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Напомним, уволенные из Театра имени Ермоловой актеры написали обращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о странной, с их точки зрения, кадровой политике Олега Меньшикова.

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