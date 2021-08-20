«Не любит, когда я о нем говорю»: Дмитрий Шепелев показал необычное фото бабушки и дедушки своего сына Платона

Шоумен Дмитрий Шепелев в последнее время активно развивает свою страничку в Instagram, а потому очень много времени посвящает интерактиву с подписчиками.

Дмитрий Шепелев охотно отвечает на вопросы, которые интересует его аудиторию. А на этот раз он даже решил исполнять маленькие просьбы подписчиков, устроив «смотрелку». Дмитрий Шепелев пообещал, что покажет поклонникам то, что они попросят. Те пожелали увидеть родителей шоумена, бабушку и дедушку его сына Платона от Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев изящно вышел из ситуации. Дело в том, что его папа и мама – люди непубличные, так что сын решил показать их в «маскировке». Он разместил в сторис микроблога их фото, которое было сделано на берегу Мертвого моря в Израиле. Родители шоумена предстали на нем, полностью обмазанными лечебной грязью.

«Папа не любит, когда я о нем говорю, поэтому вот так», — объяснил свой жест Дмитрий Шепелев.

Напомним, в отличие от родителей Дмитрия Шепелева, мама и папа Жанны Фриске, такие же бабушка и дедушка Платона, лишены возможности общаться со своим единственным внуком. Таково желание отца мальчика. А между тем, родители Жанны Фриске воспитывали Платона с самого рождения до двух лет. Именно столько было мальчику, когда его мамы не стало.

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