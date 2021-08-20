Копия Жанны: Дмитрий Шепелев показал фото Платона, на котором сын очень похож на свою покойную маму

Наследник телеведущего Дмитрия Шепелева Платон уже шесть лет растет без материнской ласки.

Единственному сыну певицы Жанны Фриске Платону было всего два года, когда не стало его мамы. Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после долгой борьбы со злокачественной опухолью головного мозга.

С того момента воспитанием Платона занимается его отец, известный телеведущий Дмитрий Шепелев. Некоторое время назад Шепелев встретил новую возлюбленную Екатерину Тулупову, которая родила ему второго сына. По признанию телеведущего, его старший наследник Платон не называет его избранницу мамой, а обращается к ней по имени.

Все минувшее со дня смерти Жанны Фриске время Дмитрий Шепелев оберегал покой Платона и не показывал мальчика поклонникам. Лишь изредка он размещал фото и видео с участием сына на своей страничке в Instagram, но всякий раз ребенок был развернут к камере спиной.

Примерно месяц назад Дмитрий Шепелев снял табу с демонстрации лица Платона и показал лицо мальчика поклонникам. Все так и ахнули – подросший Платон оказался очень похож на свою покойную маму, певицу Жанну Фриске.

На этот раз же Дмитрий Шепелев разместил снимок Платона в сторис микроблога в ответ на просьбу подписчиков показать, как выглядит его счастье.

Оказалось, что это Платон, лихо прыгающий по кровати и сияющий при этом от удовольствия. Новый снимок еще более отчетливо показал, как мальчик похож на маму.

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