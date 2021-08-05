«Мы отобрали у детей гаджеты»: Дмитрий Шепелев оставил сына от Жанны Фриске без телефона

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram сообщил, что забрал телефоны у своего старшего сына Платона и дочери дизайнера Екатерины Тулуповой, Лады.

«Мы отобрали у детей гаджеты. Я не шучу. Сейчас расскажу подробнее. У детей есть лимит на гаджеты — час в день и всегда строго после обеда. Лимит действует каждый день без исключений. Чаще всего дети тратят его на «Майнкрафт».

Дмитрий Шепелев

Как отметил Шепелев, Платон и Лада ничем не хотели заниматься в отпуске на Мальдивах. Им не хотелось никаких развлечений. Затем до ведущего дошло, что дети только и ждут, чтобы засесть за телефоны. Мир для ребят сузился до одной игры. Им даже не хотелось купаться. В итоге пришлось идти на непопулярные меры.

Как отметил Шепелев, через несколько дней у детей вернулся интерес к жизни. Они стали купаться, играть с другими детьми, заинтересовались даже Тихоном, младшим сыном звезды. По словам Шепелева, гаджеты все-таки зло, хотя и без них в этом мире сегодня уже нельзя существовать.

Напомним, что Платон Шепелев появился в гражданском браке телеведущего с певицей Жанной Фриске. Отец уже несколько лет не позволяет сыну видеться с его бабушкой и дедушкой.

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