«Вот там будет пир на весь мир»: Кравец раскрыла детали «итальянской» свадьбы Азизы

Как отметила актриса и певица, столы будут ломиться, а от танцев устанут ноги.

Певица и актриса Алена Кравец заявила, что ее коллега Азиза в самое ближайшее время устроит пир на весь мир. Она во второй раз отметит свою свадьбу. Это событие пройдет в Италии на родине ее жениха.

«Вот там будет пир на весь мир. Столы будут ломиться, а от танцев устанут ноги. Знакомые Азизы рассказали мне, что ее молодой муж планирует грандиозное торжество, куда пригласят кучу звезд. Дизайнер Аника Керимова, надеюсь, снова сошьет ей несколько шикарных платьев, а я могу подарить изысканное украшение!» Алена Кравец

Как отметила Алена Кравец, не надо обижаться на Азизу, что она не пригласила на свое российское торжество гостей. Родилась звезда в Ташкенте. Отец у Азизы узбек, а мать – татарка. У татар есть обычай отмечать свадьбу два раза. Сначала дома у невесты, а потом уже у жениха, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что певица Азиза впервые вышла замуж несколько дней назад. Ее избранником стал итальянец Алессандро Лортэ. При этом на торжество звезда не позвала коллег по миру шоу-бизнеса, из-за чего некоторые затаили на нее обиду, сообщает 5-tv.ru.

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