«Понадобилась не одна неделя»: Азиза призналась, что получила сильное эмоциональное потрясение на «Маске»

В ярком шоу на НТВ певица скрывалась в костюме Пингвина и надеялась дойти до финала, но жюри распорядилось иначе.

Почти месяц прошел с выпуска телепроекта «Маска», в котором жюри рассекретило Пингвина. Однако, до сих пор и телезрители, и судьи, и даже сама Азиза, которая оказалась в костюме черно-белой птицы, вспоминают этот момент. Разоблачение участницы получилось таким неординарным, что певица Валерия, например, призналась – такое случилось за два сезона проекта впервые.

Сама певица Азиза, которая выдала неожиданную реакцию на разоблачение, позже объяснила свое поведение, извинилась перед поклонниками шоу, а также много рассказала о своем участии в проекте. Но как оказалось, до настоящего времени звезда переживала вылет из шоу как настоящую драму.

«После эмоционального потрясения, которое мы с Пиней и Филиппом Киркоровым получили на шоу «Маска», мне понадобилась не одна неделя, чтобы прийти в себя, — призналась звезда. – «И вот сегодня я в полном порядке».

Азиза нашла в себе силы вернуться к своим делам. Она возобновила подготовку к свадьбе со своим возлюбленным и вместе с дизайнером выбрала эскиз помолвочного платья.

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