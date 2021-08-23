Растянутые, помятые штаны и куля на голове: Владимир Пресняков показал, как Наталья Подольская выглядит дома

Певица и молодая мама Наталья Подольская продемонстрировала далеко не звездный аутфит.

Популярная вокалистка и мама двух прекрасных мальчиков Артемия и Вани Наталья Подольская всегда старается представать на фото в микроблоге «при параде». Певица следит за собой, у нее прекрасная фигура, да и в плохом вкусе Наталью Подольскую заподозрить трудно – одевается она довольно стильно.

Но, вероятно, в домашней обстановке звезде хочется максимально расслабиться и одеваться просто и удобно.

В минувшие выходные Наталья Подольская и Владимир Пресняков принимали у себя дома дорогих гостей – маму Наташи и родителей Владимира.

Снимками, на которых они запечатлены с близкими людьми, каждый из звездных супругов поделился в своем микроблоге. На фото, которое Владимир Пресняков разместил на своей страничке в Instagram, Наталья Подольская предстала с кулей на голове, в растянутых, помятых штанах и просторной кофте.

Примечательно, что в своем микроблоге Подольская поделилась кадром, сделанным немного с другого ракурса. Штаны уже не выглядят такими растянутыми и широкими, а ноги в них кажутся намного стройнее. С какой целью Владимир Пресняков публикует не очень удачные фотографии жены, остается только догадываться.

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