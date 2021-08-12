«Время останавливается рядом с ним»: Наталья Подольская нарядила младшего сына в футболку канареечного оттенка

Певица рассказала, что по-разному отреагировала на рождение старшего и младшего наследников, и теперь ее мучает совесть.

Популярная исполнительница Наталья Подольская в эти дни вместе с сыновьями Артемием и Ваней отдыхает в Египте. Компанию звездной маме в Хургаде составили ее сестра-двойняшка Юлиана с дочками и подруга.

Почему-то именно во время отпуска Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками сокровенным. Она призналась, что по-разному отреагировала на появление на свет сыновей. После рождения Артемия она долго находилась в шоке, а вот в Ванечке готова раствориться.

«Я очень ждала Тему, он перевернул мою жизнь, я бесконечно его люблю, — поделилась Наталья Подольская. — Но когда он появился, я была в шоке. Я очень ждала Ивана. Когда он появился, я буквально растворилась в нем. Я не в шоке, я наслаждаюсь. Смотрю на него, как он смотрит на что-то. Время останавливается рядом с ним».

Певица призналась, что чувствует вину перед младшим сыном за то, что не получала тех эмоций, когда он был маленьким, которые накрывают ее с головой сейчас. Пост она сопроводила снимком, на котором предстала с Ваней и Темой. Малыша звездная мама облачила в яркую футболку модного канареечного оттенка, а старший сын щеголяет в белом.

Напомним, в недавнем интервью Наталья Подольская рассказывала, что Тема — больше папин сын. Она легко может оставить старшего наследника на Владимира Преснякова, мужчины отлично ладят. А вот маленький Ваня требует постоянного присутствия мамы рядом.

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