Ух, какая сочная: Ольга Орлова в облегающем топе и лосинах предстала на лужайке своего особняка

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая Ольга Орлова, в свои 43 года может дать фору любой юной красотке. Звезда следит за тем, что ест, занимается спортом и в результате имеет прекрасную фигуру.

Свои формы Ольга Орлова демонстрирует при каждом удобном случае. Находясь на отдыхе, Ольга Орлова обязательно публикует в микроблоге свои горячие снимки в бикини и мини-платьях. Выходя в свет, непременно выберет наряд, который подчеркнет талию, а дома носит облегающие костюмы, утверждая, что в них ей комфортно.

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На своей страничке в Instagram ведущая «Дома-2» поделилась фото, на котором запечатлена на ухоженной лужайке своего особняка. Ольга Орлова облачена в топ и лосины, которые плотно обтягивают ее фигуру, демонстрируя, что она у Ольги в форме гитары.

«Я, конечно, вообще ни разу не спортсмен. Но, несмотря на мой плотный график съемок, я стараюсь обязательно выделить время для себя. Читаю книги на свежем воздухе, готовлю по новым рецептам для своей семьи. Приходя домой, люблю переодеться в любимый комфортный костюм», — поделилась Ольга Орлова.

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