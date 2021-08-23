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Елена Проклова сильно удивилась, что синхронистки не бреют ноги перед соревнованиями

Актриса была поражена заявлением синхронисток.

Елена Проклова сильно удивилась, что синхронистки не бреют ноги перед соревнованиями
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Проклова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ была крайне удивлена, узнав, что синхронистки не бреют ноги перед соревнованиями.

В студию программы пришли олимпийские чемпионки прошлых лет. Среди них была Алла Шишкина.

Алла Шишкина
Алла Шишкина. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мы должны все делать в воде абсолютно синхронно до миллиметра. Чтобы лучше чувствовать поверхность воды — ноги мы не бреем перед соревнованиями. Когда есть волосики, то ноги более чувствительные. Волосы немного отрастают на ногах. Кроме того, они светлые и их не видно».

Алла Шишкина

«А если брить нечего? Если нет волос на ногах?» — стала задавать вопросы Елена Проклова.

«Верхний слой кожи все равно бреют», — заметили синхронистки.

«Ой-ой», — воскликнула очень удивленная Елена Проклова.

Напомним, что Елена Проклова несколько месяцев назад угодила в грандиозный скандал. Она заявила, что в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный актер. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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