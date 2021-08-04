Проклова в узеньких джинсах с заниженной талией страстно поцеловала женатого Щербакова

Снимок был сделан на одном из мероприятий, где звезды неожиданно встретились.

Актриса Елена Проклова на одном из мероприятий страстно поцеловала женатого актера Бориса Щербакова. На кадре звезда запечатлена в узеньких джинсах с заниженной талией и свитере.

На фотографии Елена Игоревна всем телом прильнула к чужому мужу. При этом она еще и успевала что-то шептать ему на ухо. Щербаков был в этот момент очень доволен.

Заметим, что Елена Проклова и Борис Щербаков в разные годы на экране играли мужа и жену. Народная молва приписывала им страстный роман. Кстати, актриса дружит с женой Щербакова, актрисой Татьяной Бронзовой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно Бронзова встала на защиту Прокловой после ее скандальных признаний о домогательствах. «Лена очень искренний человек. Я знала эту историю, но не в таких подробностях. Она правильно сделала, что рассказала. Она освободилась от этого ужаса, который ее преследовал», — говорила, в частности, Татьяна Бронзова.

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