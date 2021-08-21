Переехал с семьей во Францию: старший сын Олега Табакова лишился заработка в России

Старший сын режиссера Олега Табакова Антон лишился хоть какого-то заработка в России. Известно, что несколько лет назад вместе с семьей он перебрался во Францию. Тогда свое решение наследник знаменитой фамилии объяснил тем, что хочет больше времени уделять своим дочкам. В итоге он закрыл свои рестораны в столице.

Отметим, что в России у него все-таки есть три бизнес-проекта. Правда, в короновирусный 2020 год все они сработали в минус.

Так, компания «Аминг+», которая занимается арендой и управлением недвижимостью, сработала в минус 947 тысяч рублей. Это на 2,7 миллиона меньше, чем годом ранее. Убытки компании «Виконт-1» составили 3,3 миллиона рублей. Фирма «Астра ТК» стала беднее на 327 тысяч рублей.

Напомним, что Антон Табаков, которому 61 год, сын режиссера от актрисы Людмилы Крыловой. У него две дочери – Мария и Антонина. Они с детства живут и учатся в столице Франции Париже, сообщает «Комсомольская правда».

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