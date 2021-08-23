«За то, что она сделала»: жена принца Чарльза не простит Меган Маркл

Принц Гарри испортил отношения практически со всеми членами британской королевской семьи после того, как отказался исполнять королевские обязанности. Особенно чутко эту новость воспринял его отец, принц Чарльз.

Ситуация усугубилась после череды заявлений герцогов Сассекских этой весной. Тогда таблоиды писали, что будущий король Великобритании не отвечает на звонки младшего сына и пропасть между ними только увеличилась. А теперь стало известно, что Гарри взялся за написание мемуаров, выхода которых Букингемский дворец тоже опасается.

«Я не думаю, что Камилла когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским», — цитирует инсайдера Express.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз стала женой принца Чарльза в 2005 году. Они встречались на протяжении многих лет, даже тогда, когда он был женат на принцессе Диане.

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