Принц Гарри «покажет королевское грязное белье» за хороший гонорар

Недавно стало известно, что принц Гарри пишет мемуары. Черновики он передаст в издательство уже этой осенью. Ранее эксперты предполагали, что основная часть книги будет посвящена самой главной трагедии принца – гибели его матери, принцессы Дианы. Поэтому Букингемский дворец с опаской ждет даты публикации мемуаров. К слову, Гарри уже получил аванс за свои откровения – 27 миллионов долларов.

«Такие цифры, если они действительно основаны на фактах, говорят о том, что в издательстве уверены, что Гарри покажет королевское грязное белье», — цитирует королевского комментатора Даниэлу Эльзер Express.

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Добавим, ранее стало известно, что в скором времени Гарри приедет в Великобританию вместе со съемочной командой Netflix. Он будет снимать часть докфильма об играх для военных.

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