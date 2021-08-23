Любовная переписка Пугачевой и фотографии ее бывшего мужа могут оказаться у Добровинского

Звездный адвокат Александр Добровинский может завладеть уникальной любовной перепиской кинорежиссера Александра Стефановича, которую он вел со своей бывшей женой певицей Аллой Пугачевой. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Кстати, ходят слухи, что перепиской Стефановича с Пугачевой заинтересовался звездный адвокат Александр Добровинский. Он является известным коллекционером», — заметили ведущие программы.
Фанаты Александра Стефановича, который месяц назад ушел из жизни, со своей стороны надеются, что родственники мужа Аллы Пугачевой не выбросят на свалку истории уникальные фотографии и любовную переписку кинорежиссера с бывшей женой.
Напомним, что после смерти Стефановича активировались его родственники. Они уже хозяйничают в его московской квартире. Кроме того, побывали в его загородном доме, который после смерти Стефановича отошел его 97-летней матери.