Любовная переписка Пугачевой и фотографии ее бывшего мужа могут оказаться у Добровинского

Звездный адвокат, который является известным коллекционером, по слухам, положил глаз на уникальные документы.

Звездный адвокат Александр Добровинский может завладеть уникальной любовной перепиской кинорежиссера Александра Стефановича, которую он вел со своей бывшей женой певицей Аллой Пугачевой. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Кстати, ходят слухи, что перепиской Стефановича с Пугачевой заинтересовался звездный адвокат Александр Добровинский. Он является известным коллекционером», — заметили ведущие программы.

Фанаты Александра Стефановича, который месяц назад ушел из жизни, со своей стороны надеются, что родственники мужа Аллы Пугачевой не выбросят на свалку истории уникальные фотографии и любовную переписку кинорежиссера с бывшей женой.

Напомним, что после смерти Стефановича активировались его родственники. Они уже хозяйничают в его московской квартире. Кроме того, побывали в его загородном доме, который после смерти Стефановича отошел его 97-летней матери.

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