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Любовная переписка Пугачевой и фотографии ее бывшего мужа могут оказаться у Добровинского

Звездный адвокат, который является известным коллекционером, по слухам, положил глаз на уникальные документы.

Любовная переписка Пугачевой и фотографии ее бывшего мужа могут оказаться у Добровинского
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Звездный адвокат Александр Добровинский может завладеть уникальной любовной перепиской кинорежиссера Александра Стефановича, которую он вел со своей бывшей женой певицей Аллой Пугачевой. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Александр Стефанович
Александр Стефанович. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Кстати, ходят слухи, что перепиской Стефановича с Пугачевой заинтересовался звездный адвокат Александр Добровинский. Он является известным коллекционером», — заметили ведущие программы.

Фанаты Александра Стефановича, который месяц назад ушел из жизни, со своей стороны надеются, что родственники мужа Аллы Пугачевой не выбросят на свалку истории уникальные фотографии и любовную переписку кинорежиссера с бывшей женой.

Напомним, что после смерти Стефановича активировались его родственники. Они уже хозяйничают в его московской квартире. Кроме того, побывали в его загородном доме, который после смерти Стефановича отошел его 97-летней матери.

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Александр ДобровинскийАлександр СтефановичАлла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"