Заменил на Ротару: Стефанович признался, что послужило причиной развода с Пугачевой

Второй муж Аллы Пугачевой – режиссер Александр Стефанович умер от последствий коронавируса на 77-м году жизни. Его брак с Примадонной просуществовал всего несколько лет. А о причине развода он рассказал в интервью «Комсомольской правде» некоторое время назад.

В конце 70-х Стефанович начал снимать фильм «Рецитал» с участием Аллы Борисовны. В первый съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке, а директор «Мосфильма» решил менять актрису. Тогда Стефанович вместе со сценаристом Бородянским поехали к Софии Ротару в Ялту.

«Она поначалу отказалась: «Сниматься не буду, потому что все будут говорить, что я подсидела Пугачеву». Тогда Бородянский немного переделал сценарий, поменяли название фильма на «Душа». Ротару согласилась. А Пугачева была в бешенстве. О продолжении нашего брака уже речи не шло», — сказал Стефанович.

Пугачева и Стефанович разошлись в 1981 году. В 1985-м Алла Борисовна вышла замуж за продюсера Евгения Болдина.

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