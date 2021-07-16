Александра Стефановича проводили в последний путь «жидкими» аплодисментами

На прощание с режиссером пришло всего несколько человек.

16 июля в московском Доме кино простились с известным режиссером Александром Стефановичем. Когда гроб выносили из здания, покойного кинодеятеля проводили аплодисментами, правда, людей собралось немного: кроме журналистов, родственников, художника Никаса Сафронова и еще нескольких друзей постановщика, на траурном мероприятии никого не было. Видео с места события опубликовал Пятый канал.

Известно, что режиссера похоронят на Троекуровском кладбище. Напомним, он умер 13 июля в возрасте 76 лет. У мужчины был коронавирус, который он изначально планировал лечить дома, но позже был доставлен в больницу с обширным поражением легких.

Александр Стефанович снял такие фильмы, как «Вид на жительство» (1972), «Дорогой мальчик» (1974) и «Душа» (1981), также на его счету 40 телевизионных и документальных картин. Однако больше всего мужчина запомнился как второй муж певицы Аллы Пугачевой. Сам режиссер считал невероятную популярность Примадонны своей заслугой как создателя ее романтичного образа на экране.

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