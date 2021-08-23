Слишком пышно: Яна Кошкина вышла в свет в элегантном платье-бюстье, явив миру выдающийся бюст

Актриса посетила светский раут, где блеснула не только красотой, но и формами.

Звезда сцены и тв Яна Кошкина в свой 31 год уже имеет целую армию фанатов. Актриса шоу «Однажды в России» покорила зрителя не только своим талантом, но и фигурой с пышными формами, которые старается подчеркивать откровенными нарядами даже в повседневности.

Накануне Яна Кошкина вернулась из отпуска в Москву. И в первый же вечер поспешила выйти в свет. Вместе с отцом девушка побывала на светском рауте, где блеснула своими точеными формами в элегантном черном платье-бюстье. Для своих фанатов девушка сняла фото и видео, которыми поделилась в Instagram. На кадрах девушка старалась показать пышный бюст в самом эффектном свете.

Кстати, в свое время популярности Яне Кошкиной добавили слухи, что красотка является любовницей звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна, давно женатого отца двоих детей. Сама брюнетка отрицала связь, вмешалась в эту историю и жена юмориста Жанна Левина.

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