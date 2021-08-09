«Натерло?»: Яна Кошкина взбудоражила поклонников, когда показала трусики в мини-юбке

31-летняя актриса театра и кино, звезда шоу «Однажды в России» на ТНТ Яна Кошкина уже давно прославилась как одна из самых ярких и сексуальных знаменитостей. Девушка эксплуатирует амплуа глупенькой длинноногой и пышногрудой брюнетки не только на сцене, но и в своем микроблоге, привлекая внимание многочисленной аудитории своими откровенными образами.

На этот раз красотка Кошкина решила поинтересоваться у подписчиков , — а их у нее более миллиона в микроблоге, — как им прошедший концерт шоу «Однажды в России». Но проиллюстрировала свой опус не кадром со сцены, а закулисным снимком, на котором, снимая мини-юбку, она показала трусики.

Фанаты в комментариях взбудоражились. Некоторые из них запереживали, что она позирует не по теме, а другие – что вопрос не соответствует снимку.

«А причем здесь твои трусы?», «Натерло?», «Йпрст», «Бог ты мой, зачем на ночь такое давление на сердце скидывать? Яна», «Ох, Кошкина!! Что за красота», «Ауф!», «Ну пожалейте нас мужчин, оооооочень горячо!», «Жара», «Красота», «Неплохо», «Твое тело просто пушка ай ай ай», — пишут в комментариях фанаты.

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