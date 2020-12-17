«Машина и квартира оформлены на меня»: жена Мартиросяна высказалась о «романе» мужа с Яной Кошкиной

Недавно появились слухи о том, что юморист Гарик Мартиросян закрутил роман с 30-летней актрисой Яной Кошкиной. На его защиту встала жена комика – Жанна Левина-Мартиросян. Ее настолько возмутили сообщения в СМИ, что в Instagram она написала гневный текст по поводу этих якобы домыслов.

«Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной в аккаунтах прессы», — написала Левина-Мартиросян.

В заключении женщина добавила, чтобы за нее никто не переживал.

«Не волнуйтесь — машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня», — заключила Жанна.

Недавно Левина-Мартиросян рассказывала историю о том, как 20 лет назад они с Гариком приехали в Москву и жили на съемной квартире, где ей самой приходилось шить занавески.

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