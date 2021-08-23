Рассекая волны: нырнув с сибобом, Клава Кока в контрастном бикини красиво сверкнула упругими бедрами

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — после выступления на «Новой волне» отправилась на Кипр. Здесь девушка не только хорошо поработала, но и успела как следует отдохнуть – ее рейс сильно задержали, и звезда провела счастливые часы на море.

Чтобы разнообразить отдых, красотка решила прокатиться на сибобе – специальном устройстве для ныряния, и показала, как у нее это вышло. Она, красиво позируя, ушла под воду, сверкнув своими прелестями в контрастном бикини. Но не погружениями одними развлеклась певица – в этот день были и танцы в воде, и катания на гидроцикле.

Напомним, что совсем недавно Клава Кока праздновала новое достижение в карьере – число ее фолловеров в Instagram преодолело отметку в семь миллионов человек. Девушка радостно сообщила об этом событии, которое случилось так скоро, что сама красотка не ожидала.

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