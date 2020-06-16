«На море охота»: Галкин показал, как рассекает по волнам на сибобе

Несмотря на то, что самоизоляция официально завершилась, границы страны из-за коронавируса продолжают оставаться закрытыми – их можно пересечь только для поездки в командировку или на лечение. И для россиян это означает, что заграничного отпуска в этом году, увы, может и не случиться. Еще в изоляции многие селебрити разбирали свои фото- и видеоархивы, чтобы поностальгировать о былых солнечных деньках на море или океане. И вот теперь Максим Галкин тоже достал из закромов свой прошлогодний ролик с отдыха.

На видео супруг Аллы Пугачевой резвится на волнах, рассекая их на сибобе – буксировщике для подводного плавания.

«Чего-то на море охота» — признался Галкин, подписав видео.

В комментариях поклонники согласились с телеведущим, что с наступлением лета все больше хочется отправиться в отпуск – на райские тропические острова или к побережью океана. Но многие с сожалением заметили, что в этом году этой мечте, увы, вряд суждено сбыться.

«Эххх, море… мореее», «Ой, Максим, очень охота», «Приезжайте в Геленджик», «Здорово», «Что за штука такая, вы на ней прям как дельфин плаваете!!», «Круто!» — написали люди.

Все время в период пандемии Максим Галкин и Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой проводят в семейном замке в деревне Грязь. Там знаменитый телеведущий любит прогуляться по своему саду. Особенно сильно он восхищается приусадебным участком в период цветения – и с удовольствием делится красотой со своими подписчиками.