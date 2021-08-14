В стиле готики: поправившаяся Королева в комбинезоне с крупными «черепами» скрыла фигуру

Певица не так давно вернулась из отпуска в Бодруме, где успела приобрести лишние объемы.

48-летняя звезда 90-х Наташа Королева очень насыщенно провела пятницу с подругами. Звезда сходила в один из театров на музыкальный спектакль.

«Очень авангардный, очень креативный и очень жизненный», — впечатлилась исполнительница хитов «Подсолнухи» и «Желтые тюльпаны».

Королева запечатлела себя на фоне современного зала, куда ей позволили взойти на сцену. В окружении реквизита артистка позировала на камеру, не скрывая эмоций от увиденного.

Для похода в театр Наташа Королева облачилась в свободного кроя комбинезон с готическим принтом «черепа». Фасон наряда позволил ей скрыть располневшую фигуру и неспортивный животик – не так давно жена Тарзана вернулась из отпуска в Бодруме, где на местных угощениях набрала лишних объемов.

Смотрите также