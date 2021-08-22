«Купидон не промахнулся»: Королева в фате и шортах изумила фанатов

В этом году Наташа Королева отметила свой 48-й день рождения. А накануне она отметила еще один праздник – вместе с мужем Сергеем Глушко, также известным как Тарзан они праздновали 18-летие совместной жизни. В своем Instagram Королева показала кадры с торжества в саду, где все было украшено воздушными шарами, а сама Наташа нарядилась в костюм с шортами и надела фату.

«Купидон не промахнулся! И это же круто! Всем любви!», — написала Королева.

Фанаты поздравили артистку.

«Ребятушки, поздравляю! Как же красиво! Крута дата! Любви вам!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Королева и Тарзан вырастили единственного сына Архипа. Недавно он тоже решил заняться творческой карьерой.

Смотрите также: