Словно хвост: Яна Рудковская похвасталась ярко-желтым платьем с длинным шлейфом и перьями

На личной странице в Instagram жена Евгения Плющенко — Яна Рудковская — разместила снимок в нарядном платье из струящейся ткани с пышными перьями. Примечательно, что в таком изделии знаменитость заняла почти все ступени длинной лестницы своего роскошного дома.

Отметим, что в последнее время Яна отдает предпочтение летящим подолам платьев. Продюсер с каждой новой фотосессией удивляет поклонников все более длинными вариантами ярких аутфитов. А в преддверии осени Рудковская продемонстрировала платье цвета пожелтевших кленов с шлейфом небывалой длины.

Жемчужные нити и перья украсили изделие из тонкой ткани с открытой спиной. Яна завершила образ лимонной сумочкой Jacquemus.

«Платье космическое», «Вау, очень красивое платье», «Шедевр! И Яна, и платье!», «Роскошно! Жар-птица», «Вы прекрасны, Яночка! На Вас платье намного лучше сидит, чем на модели», «Яна все лучше, любуюсь», «Жар-женщина», «Наверное, в прошлой жизни Яна была павлином», «Платье напоминает о приближающейся осени, очень интересный оттенок желтого», — написали поклонники Яны в комментариях под фото.

Напомним, в похожем желтом платье, но с менее длинным шлейфом Рудковская вышла на ковровую дорожку «Новой волны». Однако коварный подол устроил сюрприз продюсеру.

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