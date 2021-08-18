«Проверенный способ со времен царской России»: сын Плющенко и Рудковской пошел в десять месяцев

Продюсер пошутила, что были те, кто критиковал ее за использование вожжей.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram сообщила, что ее десятимесячный сын Арсений Плющенко стал самостоятельно ходить. Она поделилась видеозаписью с доказательствами своих слов. На кадрах можно увидеть, как мальчик бежит по комнате. При этом он улыбается и никто ему не помогает.

«Доброе утро. Арсюшка пошел. Десять месяцев! А ведь есть, кто меня критиковал за вожжики! Проверенный способ еще со времен царской России».

Яна Рудковская

«Невозможная сладость. Какой он хорошенький», «Так скоро и на коньках начнет крутить пируэты», «Вы, Яна, большая умничка. Мать мальчика сердцем чувствует, что допустимо, а что нет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко подрастают два сына. Кроме Арсения, есть еще Александр. Он профессионально занимается фигурным катанием и уже побеждал более взрослых ребят на соревнованиях.

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