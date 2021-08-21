На этот раз голубое мини: Яна Рудковская решила повторить успех на красной дорожке и снова выбрала платье со шлейфом

Продюсер и светская львица блистает в роскошных нарядах, из которых один краше другого.

Яна Рудковская не смогла пропустить фестиваль «Новая волна» в Сочи, который в эти дни проходит на Черноморском побережье. Ежедневно здесь в течение недели выступают разные прославленные музыканты, зажигаются новые звезды, а также решаются судьбы и вершится история российского шоу-бизнеса. А каждый день фестиваля начинается с красной ковровой дорожки.

Жена Евгения Плющенко в первый день постаралась затмить всех, выйдя на красную дорожку в роскошном платье цвета айвори с перьями и блестками, а также бесконечным шлейфом. А во второй день отдала предпочтение мини, представ в полупрозрачном струящемся наряде с рукавами-буфами. Но от шлейфа пока не отказалась – уж слишком эффектно эта деталь выглядит со стороны.

Напомним, ранее Яна Рудковская была признала фэшн-экспертом Александром Васильевым настоящей иконой моды. Длинноногая блондинка всегда в теме последних трендов, новинок и брендов, а ее гардероб ломится от тяжелого люкса. Неудивительно, что каждое появление звезды в свете вызывает интерес у публики в первую очередь в связи с тем, во что именно одета красотка.

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