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Ну что за секси: Эмин восхитился бывшей женой, сверкнувшей объемными бедрами в платье из органзы

Алена Гаврилова в настоящий момент отдыхает на Санторини.

Ну что за секси: Эмин восхитился бывшей женой, сверкнувшей объемными бедрами в платье из органзы
Алена Гаврилова. Фото: instagram.com/agavrilova777/

В прошлом году красивая пара музыканта Эмина и модели Алены Гавриловой распалась. Влюбленных не смог остановить даже факт рождения в конце 2018-го года дочки Афины. Однако в последнее время все чаще стали звучать разговоры о том, что чета вновь вместе.

Впрочем, эти слухи ни Эмин, ни Алена не подтверждали. Тем не менее певец не упускает экс-жену из вида. А когда она разместила видео из отпуска в Санторини, Агаларов одним из первых поспешил поставить свой лайк под постом.

Эмин не смог пройти мимо красоты своей бывшей жены. Фото: Фото: instagram.com/agavrilova777/

Гаврилова в ролике позировала в гофрированном платье из органзы, подол которого эротично развивался под действием ветра, демонстрируя объемные бедра.

«Жизнь прекрасна», — подписала кадр Алена.

«Жизнь прекрасна, когда мудро выходишь замуж», — прокомментировала видео одна из подписчиц.

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