Экс-возлюбленная Эмина в кожаном топе и брюках палаццо подчеркнула талию на отдыхе

Эмин Агаларов является не только певцом, но и бизнесменом. Он также каждый год организовывает фестиваль «Жара». Раньше артист был женат на дочке президента Азербайджана Лейле Алиевой. У них есть сыновья и приемная дочка, но даже наследники не помогли им сохранить брак. А потом Эмин два года прожил с Аленой Гавриловой. Она родила от него дочку Афину. Примечательно, что в прошлом году пара внезапно развелась.

Теперь Алена живет отдельно в доме, который ей подарил певец. Она заботится о дочке. Несмотря на слухи, что экс-супруги не ладят, недавно Агаларов с нежностью поздравил бывшую жену с днем рождения. Этим летом она улетела отдыхать в Грецию. Девушка проводит время на Сардинии. Гаврилова взяла с собой множество нарядов. Ранее она покрасовалась в шортах. А теперь модель запечатлелась в кожаном топе и молочных брюках палаццо. Наряд зрительно вытянул силуэт и подчеркнул ее талию.

«Сардинские вечера», — написала Алена.

Поклонники восхитились не только нарядом экс-жены Эмина, но и ее стройной фигурой. К слову, ранее она даже обладала титулом «Мисс Мордовия», а также участвовала в конкурсе «Мисс Россия» и попала в десятку самых красивых девушек. «Вы раньше были очень эффектная, а сейчас расцвели еще больше!», «Какая же вы красивая, аристократичная леди», «Ааааа, какая вы тут шикарная. Прям очень очень красивая!», «Лаконично и стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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