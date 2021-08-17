«Волшебное место»: экс-жена Эмина в силуэтном платье с принтом «мильфлер» отметилась на Санторини

Алена Гаврилова прожила в браке с Эмином Агаларовым всего несколько лет. Она подарила ему дочку Афину, но даже это не укрепило их отношения. В прошлом году супруги объявили о разводе. Примечательно, что певец купил бывшей жене дом, чтобы она могла там жить с ребенком. Он также поддерживает дружеские отношения с первой женой Лейлой Алиевой и видится с наследниками: Али, Микаилом и Аминой.

Не так давно появились слухи, что Эмин наладил отношения с Аленой. Однако никто из них не подтвердил эту информацию. Но стоит отметить, что певец поздравил экс-возлюбленную с днем рождения. Этим летом она отдыхает в Греции. Гаврилова без повода наряжается в вечерние наряды, а 17 августа она решила прогуляться по Санторини. Победительница конкурсов красоты предстала в силуэтном платье с рюшами и принтом «мильфлер».

«Волшебное место», — отметила она.

Поклонникам не часто удается увидеть Алену. Многие восхитились тем, как она выглядит. Другие оценили ее нежный образ с актуальным принтом. «Вы очень красивы!», «Такая элегантная», «Кажется, что в вашей жизни что-то поменялось, цветете», «Какой наряд», «Вы всегда выглядите, как леди», «Ну хороша», «Очень красиво, и вам идут эти пейзажи», — прокомментировали пост подписчики.

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