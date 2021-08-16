Секси-мамочка: бывшая возлюбленная Эмина устроила эротичное дефиле по пляжу в манящем платье-гофре

Экс-возлюбленная музыканта Эмина Алена Гаврилова поддержала тренд на гофрированную ткань. Она, к слову, идет далеко не всем.

Как рассказывал стилист Александр Рогов на авторском проекте «Шоп-контент» на канале YouTube Rogov live, вещи, сшитые из сжатого материала, хоть и выглядят интересно и привлекательно, могут визуально добавить немного веса. Поэтому носить их лучше очень стройным девушкам, или добавлять с их помощью объем в нужных местах.

Однако модель Алена Гаврилова может себе позволить многое. На отдыхе в Греции она не только не побоялась облачиться в платье-гофре, но и выбрала секси-вариант из полупрозрачной ткани длины мини. Кокетливости наряду придавали рюши по подолу юбки. Экс-гражданская жена Эмина устроила в этом белом манящем платье дефиле вдоль линии моря, запечатлевшись в образе для своего микроблога.

Напомним, гражданский брак Алены Гавриловой и Эмина продлился с 2018-го по 2019-й год. В 2018-м у них родилась дочка Афина.

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