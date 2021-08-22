«Всегда стильные»: Кристина Орбакайте в шелковом халатике показала коллекцию концертных платьев

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Кристины Орбакайте появилась фотография, на которой знаменитость представила самые яркие платья для концертов.

Черные с сеткой, сверкающими стразами, перьями и гипюром наряды аккуратно висели на манекенах. А их обладательница облокотилась на одно из них и позировала в шелковом халатике. Орбакайте выбрала нежно-розовый вариант домашней одежды.

Длинная сорочка из атласной ткани в дополнение к более короткому кимоно с черным гипюром подчеркнула стройность блондинки.

«Каждый концертный костюм создает образ и настроение шоу!» , — рассказала о своих платьях Кристина.

Поклонники дочери Аллы Пугачевой восхитились вкусом артистки. Они буквально завалили Орбакайте комплиментами:

«Красивая, женственная! Любим вас», «Вы красавица. Костюмы у вас всегда стильные, красивые, но их надо уметь носить, у вас это получается восхитительно», «Вы всегда ослепительно выглядите. И самое главное, все образы красивые и элегантные», «Стиль и чувство вкуса», «Костюмы все супер», «Стильные, многообразные костюмы! Молодец, Кристина!».

Напомним, недавно Орбакайте сравнила себя с Бузовой. Кристина вспомнила, что в начале ее вокальной карьере многие тоже не верили в нее.

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