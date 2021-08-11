«Когда я появилась, в меня тоже никто не поверил»: Кристина Орбакайте сравнила себя с Ольгой Бузовой

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте во время прямого эфира в Instagram заговорила об Ольге Бузовой. Дочь Аллы Пугачевой сделала это по просьбе своих подписчиков. Кристина Орбакайте дала понять, что не разделяет предвзятого отношения многих к Ольге Бузовой и даже сравнила себя с поющей телеведущей.

«У вас, конечно, больная тема Бузова у всех, — сказала Кристина Орбакайте. — Каждый имеет право на самовыражение, и когда у человека есть такой заряд энергии, желания, какой-то искры… Почему нет? Когда я появилась, в меня тоже никто не поверил. Все меня в штыки приняли. Я ее прекрасно понимаю… На вкус и цвет, вы сами понимаете, а особенно, на артиста».

Напомним, с премьерного спектакля Ольги Бузовой во МХАТе прошло уже больше двух месяцев, но звезда до сих пор подвергается критике и травле со стороны обычных людей и знаменитостей.

На днях в адрес Ольги Бузовой довольно жестко высказался актер и режиссер Сергей Безруков. На этом фоне короткая прямая речь Кристины Орбакайте выглядит как поддержка.

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