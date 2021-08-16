«Никита озвучивал»: Орбакайте показала дочке мультик с голосом старшего внука Пугачевой

Знаменитая певица и актриса воссоединилась с наследницей после греческих каникул.

50-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса Кристина Орбакайте вернулась из отпуска. Вдвоем с мужем артистка провела несколько дней на греческом Миконосе и успела соскучиться по своей девятилетней дочке Клаве. Наследница в ожидании родителей гостила у бабушки Аллы в деревне Грязь и весело проводила время в играх с Лизой и Гарри Галкиными.

По возвращении из отпуска Орбакайте показала, как воссоединилась с дочкой. И буквально в первый же вечер мама с наследницей решили посмотреть мультфильм. Причем, не какой-нибудь, а именно тот, который озвучивал старший сын Орбакайте и внук Пугачевой, Никита Пресняков.

«Никита озвучивал «Рокдог», — сообщила девочка.

30-летний Никита Пресняков озвучил главного героя мультфильма – гитариста Боуди, тибетского мастифа. По сценарию, вопреки запретам рода, щенок становится музыкантом-рокером. Судя по всему, сюжет Клаве понравился.

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