Брюнетка и блондинка, но словно близнецы: Лопырева показала красивую маму-модель в день ее рождения

Виктория Лопырева трогательно поздравила свою маму с днем рождения, найдя для нее множество теплых слов и пожеланий.

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«Ты лучшая мама на свете! Я не знаю, как ты это делаешь! Серьезно, моя любовь и уважение к тебе растет с каждым днем. Ты дала мне инструменты, чтобы я смогла стать как можно лучше и научила меня, что миром правит доброта. Ты такая добрая, мудрая, вдумчивая и сильная одновременно… Ты для меня — образец для подражания и всегда им будешь! Горда и счастлива быть твоей дочерью! Будь счастлива сегодня и всегда! Я люблю тебя, мама», — написала знаменитая блондинка в личном блоге.

Виктория обнародовала в Сети несколько снимков с родительницей, которая впечатлила многих фолловеров своей привлекательной внешностью. Некоторые почитатели Лопыревой заметили, что родственницы смотрятся словно сестры-близнецы, хоть и обладают разным цветом волос.

Отметим, что Ирина, мама Виктории, тоже имеет хороший опыт в модельном бизнесе, однако в последнее время предпочитает заниматься бизнесом.

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