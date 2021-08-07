Отдых на природе: Лопырева в топе лимонного цвета и широких джинсах отметилась в Коми с мужем

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она продолжает участвовать в разных съемках, организует светские рауты и много путешествует. Лишь несколько лет назад блондинка вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Булатов. Сначала она скрывала роман с ним, а потом родила от него сына Марко Лео. В прошлом году ее избранник получил высокую должность — первый заместитель председателя правительства республики Коми.

Еще недавно Лопырева отдыхала в Турции. Именно там она отпраздновала свой день рождения. А на днях модель приехала к возлюбленному. 7 августа она поделилась трогательными кадрами с прогулки на природе. Блондинка облачилась в топ лимонного цвета и широкие джинсы. Она подчеркнула свою талию. А вот булатов был в брюках и рубашке. Они понежились у водоема, а потом отправились гулять под руку.

«Любовь с первого взгляда», — отметила Виктория.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Модель редко показывает, как проводит время с мужем. «Как же круто», «Теперь отдых в Коми?», «Какая стройняшка», «Очень красиво», «Такая романтика», «Гармоничная пара», «Красивые», «У вас идеальный отдых», «Ваш уикенд удался», «В Коми так здорово!», «Вы везде сморитесь органично», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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