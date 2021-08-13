«Страна Чародеев»: Лопырева примерила костюм народов Кольского полуострова и пообщалась с шаманами

Экс-мисс Россия Виктория Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, который недавно пересел в кресло чиновника в Республике Коми. Недавно Виктория, которая привыкла отдыхать на самых фешенебельных курортах, отправилась к любимому. В своем Instagram блондинка делится кадрами своего путешествия. На этот раз Лопырева запечатлелась в национальном костюме народов Кольского полуострова.

«Вы слышали что-нибудь про Гиперборею — «Страну Чародеев»? Есть версия, что эта легендарная северная страна — «Вселенная русских саамов» — располагалась на территории современной России, в районе города Ковдор. Сегодня в лесах Кольского полуострова наслаждаемся красивейшей природой и даже общаемся с настоящими потомственными шаманами!» — написала Лопырева.

Напомним, у Виктории и Игоря подрастает сын Марк Лео, которому недавно исполнилось два года.

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