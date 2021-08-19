Ключевая фигура: принцесса Анна получит новые роли, когда принц Чарльз станет королем

На днях принцесса Анна – единственная дочка Елизаветы II и принца Филиппа отметила свой день рождения. Ей исполнился 71 год. В будущем она сможет получить новые роли в монаршей семье. Но случится это только тогда, когда принц Чарльз станет королем Великобритании. Об этом пишет Express.

Ранее стало известно, что как только Чарльз взойдет на трон, то сократит членов монархии. Однако принцессу Анну это не коснется, так как она, по мнению королевского эксперта Ричард Фицуильямс является ключевой фигурой.

«Она образцовый пример монархии и незаменима в своем деле», — цитирует издание эксперта.

Напомним, принц Чарльз является первым престолонаследником. Пока Елизавета II не планирует оставлять трон и в следующем году будет отмечать 70-летие своего правления.

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