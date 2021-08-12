Принц Чарльз в ярости: будущего короля возмутили условия жизни младшего брата

Принц Эндрю и Сара Фергюсон живут в Королевской ложе с 30-ю комнатами, которая находится в Большом Виндзорском парке. Хотя официально пара объявила о разводе еще в 1996 году, но вот уже более 20 лет они продолжают жить под одной крышей. Источники утверждают, что именно этот момент не нравится принцу Чарльзу.

«Королева очень нежно относится к герцогине Йоркской, но принц Чарльз считает, что все это просто возмутительно», — цитирует инсайдера Express.

Напомним, принц Эндрю и Сара Фергюсон являются родителями двух дочерей – принцесс Беатрис и Евгении. Осенью 2019 году принц Эндрю отказался от исполнения королевских обязанностей из-за скандала. Ранее в его адрес поступали обвинения в изнасиловании от британской девушки.

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