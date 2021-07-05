Суровый дедушка: почему принц Чарльз вряд ли предложит Арчи королевский титул

Речь идет о том времени, когда сын Елизаветы II взойдет на трон.

Принц Чарльз является первым престолонаследником. Хотя Елизавета II пока не планирует покидать трон, но рано или поздно наступит тот день, когда ее старший сын станет королем Великобритании. Именно в тот момент сын Меган Маркл и принца Гарри — Арчи — будет иметь право стать принцем. Королевский эксперт Грант Харролд считает, что этого может и не произойти. Во-первых, потому что Чарльз намерен сократить представителей монархии. А во-вторых, после рождения Арчи его родители отказались от титула, который был положен ему по королевским правилам. С первых дней малыш мог стать графом Думбартором.

«Трудно сказать, будет ли Арчи предложен еще один королевский титул в будущем. На мой взгляд, это маловероятно», — цитирует эксперта Express.

Напомним, в мае Арчи исполнилось два года. А в начале июня у него родилась младшая сестра Лилибет Диана.

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