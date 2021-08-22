«Выглядит современно»: Долина в кардигане в стиле кимоно искусно подкорректировала фигуру

Лариса Долина в последнее время многих удивляет своим моложавым и стильным видом. Народная артистка не только занялась своей фигурой, скинув 21 килограмм под надзором врачей-диетологов. Но и стала активно работать с имиджмейкерами, которые довели ее внешность практически до совершенства.

На after-party в честь открытия «Новой волны» в Сочи Лариса Долина предстала в образе, который восхитил стилиста Марию Хомякову.

«Интересный образ, не свойственный стилю Ларисы Долиной. Кардиган выполнен в стиле кимоно, выглядит современно и не избито. Контраст цветов в одежде помогает вытянуть силуэт и отвлечь внимание от талии и бедер, которые не ярко выражены в фигуре звезды. На мой взгляд, стоит взять сумку более крупного размера в стиле Bottega, будет гармоничнее сочетаться с фигурой. Многослойность одежды продолжается и в аксессуарах. Стоит отметить всю портретную зону и отлично подобранную прическу. Украшения верной длины и оттенков прекрасно смотрятся на Ларисе. Хочется немного легкости внести и в макияж, добавив кремовых румян и освещающую помаду. Рекомендую убрать черные оттенки в макияже глаз, заменив на коричневую гамму», — прокомментировала фэшн-эксперт лук Ларисы Долиной специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже восемь лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

Смотрите также