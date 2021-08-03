Нежно и женственно: Наталья Водянова в шляпке и кружевном платье-сорочке вышла на прогулку по острову

Супермодель Наталья Водянова, как и многие знаменитости, сейчас находится в отпуске. Всей своей большой семьей звезда мировых подиумов отдыхает в Италии. Многодетная мать и ее муж-миллиардер Антуан Арно выбрали острова и путешествуют от одного к другому, совершая морские путешествия.

больше по теме Клава Кока в укороченном топе и джинсовых шортах подчеркнула тонкую талию Певица путешествует по Грузии и выбирает не только комфортные, но и модные наряды.

На очередную прогулку по острову Водянова нарядилась в широкополую соломенную шляпку и длинное платье-сорочку с кружевами. Снимок своего аутфита красотка опубликовала в микроблоге.

«Здесь я вижу солнце, море и любовь, а на что смотришь ты?», — спросила звезда.

Стилист Мария Хомякова нашла образ Натальи Водяновой интересным, но местами неактуальным.

«Очень нежный и женственный образ Натальи. Ткань платья, шляпа, кружево, элементы романтизма. В образе есть нежность и воздушность. Шляпа в панамном стиле добавляет образу современности. А вот кружево, имитирующее лиф, напротив, выглядит неактуально. Для такой имитации можно было бы опустить кружева, либо дополнить платье накладным лифом. Это сделало бы образ современным и добавило сексуальности. Прекрасно подобран силуэт платья, ширина бретелей. Фигура хорошо подчеркнута. Размер принта соответствует пропорциям Натальи и природной геометрии фигуры. Что важно — принт гармонирует с Натальей, прекрасно дополняя ее красоту», — оценила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

Смотрите также