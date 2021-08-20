«Дива!»: Лариса Долина произвела фурор в малиновых брюках палаццо и жакете с нарочито удлиненными плечами

65-летняя певица и педагог Лариса Долина с недавних пор активно ведет свою страничку в Instagram. Пока на звезду подписано чуть более ста тысяч человек. И именно для Лариса Долина демонстрирует, как шикарно она выглядит, сбросив лишние килограммы.

Сейчас известная вокалистка находится в Сочи, где после нескольких дней отдыха принимает участие в открывшемся накануне музыкальном фестивале «Новая волна».

На второй день мероприятия Лариса Долина облачилась в ярко-малиновый костюм, состоящий из брюк палаццо и жакета с нарочито удлиненными плечами. Образ Лариса Александровна дополнила украшениями в виде цепей, а снимок, на котором предстала в этом образе, разместила в микроблоге.

Певица рассказала, что выбрала такой яркий наряд для поездки на выступление Димы Билана.

«Из-за поздней репетиции не успела посмотреть сегодня полностью концерт Димы Билана, а очень хотелось. Концерт любопытный: наши звезды будут петь песни из Диминого репертуара. Неожиданные дуэты, новое прочтение хитов. Так, что еду сейчас, хоть что-нибудь послушать», — поделилась Лариса Долина.

Увидев снимок, поклонники звезды пришли в восхищение и сделали ей комплименты.

«Огненная Лариса Александровна! Желаю вам накрыть своей волной весь зал!», «Лариса Александровна, вы всегда шикарно выглядите! Хорошего вам вечера», «Лариса, уважаемая, будьте всегда так же прекрасны, как на этом фото», «Превосходно! Дива!» — высказываются в Сети.

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