«Вечер обещает быть красивым»: Долина в золотистых туфлях на платформе в духе Волочковой отправилась на вечеринку

Народная артистка в настоящий момент отдыхает в Сочи и не упустила возможности встретиться с коллегами.

Лариса Долина уже второе лето подряд выбирает не самый стандартный вид отдыха для звезды ее уровня. Она вместе с дочкой Ангелиной Миончинской и внучкой Сашей садится на автомобиль и едет в отпуск в Сочи. Однако знаменитость в восторге от местных пляжей, моря и солнца, радуясь курорту словно ребенок.

Ее выезд в Краснодарский край совпал с проведением в Сочи фестиваля «Новая волна». Лариса Долина не стала упускать случая и отправилась на звездную вечеринку в честь этого события. Народная артистка облачилась для этого выхода в лососевое платье с асимметричным подолом и креативный кардиган разновеликого кроя. В качестве аксессуаров звезда подобрала крупные украшения из желтого металла и золотистые сумочку и туфли на высокой платформе в духе Анастасии Волочковой.

К слову, балерину часто критикуют за такую обувь, а между тем в настоящий момент она считается супертрендовой, заверила Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

Свой выход в свет Лариса Долина прокомментировала так:

«Доброго всем вечера! Еду в BB Sea Jazz Club на концерт, оттуда на after-party в честь открытия «Новой волны». Увижусь с коллегами, послушаю хорошую музыку. Вечер обещает быть красивым и ярким!»

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