«Из семейного архива»: Маша Распутина запечатлелась с младшей красавицей-дочкой

Певица Маша Распутина в Instagram разместила кадр со своей младшей наследницей – Машей. На фотографии и мать, и дочка буквально светятся от счастья. Кадр получился очень милым. Распутина просто обожает свою наследницу.

«Из семейного архива – с дочкой Машей». Маша Распутина

«Как классно. Какие вы красотки», «Красавица мамочка и красавица дочь», «Семья для Маши Распутиной – это смысл жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что младшую дочь Мария Распутина родила от второго мужа – бизнесмена и продюсера Виктора Захарова. Сейчас Марии Захаровой уже двадцать лет. У звездной исполнительницы также есть старшая дочь. Девушку зовут Лидия. Она старшей своей сестры на 15 лет. Отцом девушки является первый муж Марии Распутиной Владимир Ермаков. В свое время именно он продюсировал яркую исполнительницу и помог ей завоевать любовь и уважение взыскательной публики.

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